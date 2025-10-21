 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Beide Courts durchgehend im Livestream

Turniertag 2 bei den Swiss Indoors in Basel: Hier sehen Sie sämtliche Spiele in voller Länge im unkommentierten Livestream.

21.10.2025, 08:53

Das Programm auf dem Center Court

  • 12:00 Uhr Doppel, 1. Runde: Santiago Gonzalez (MEX)/David Pel (NED) – Jenson Brooksby (USA)/Gabriel Diallo (CAN)
  • Nicht vor 14:00 UhrEinzel, 1. Runde: David Goffin (BEL) – Marin Cilic (CRO)
  • Im Anschluss Einzel, 1. Runde: Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) – Joao Fonseca (BRA)
  • Nicht vor 18:00 Uhr Einzel, 1. Runde: Kamil Majchrzak (POL) – Ben Shelton (USA)
  • Im Anschluss Einzel, 1. Runde: Stan Wawrinka - Miomir Kecmanovic (SRB)

Das Programm auf Court 1

  • 12:00 Uhr – Einzel, 1. Runde:Sebastian Baez (ARG) – Reilly Opelka (USA)
  • Im AnschlussDoppel, 1. Runde: Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – Romain Arneodo (MON)/Alexandre Muller (FRA)
  • Im Anschluss Einzel, 1. Runde: Raphael Collignon (BEL) – Arthur Rinderknech (FRA)
  • Im AnschlussEinzel, 1. Runde: Marco Giron (USA) – Denis Shapovalov (CAN)
  • Im Anschluss Doppel, 1. Runde: Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zieliniski (POL) – Simone Bolelli – Andrea Vavassori (ITA)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet. Programm-Änderungen vorbehalten.

