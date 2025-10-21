Das Programm auf dem Center Court
- 12:00 Uhr – Doppel, 1. Runde: Santiago Gonzalez (MEX)/David Pel (NED) – Jenson Brooksby (USA)/Gabriel Diallo (CAN)
- Nicht vor 14:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: David Goffin (BEL) – Marin Cilic (CRO)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) – Joao Fonseca (BRA)
- Nicht vor 18:00 Uhr – Einzel, 1. Runde: Kamil Majchrzak (POL) – Ben Shelton (USA)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Stan Wawrinka - Miomir Kecmanovic (SRB)
Das Programm auf Court 1
- 12:00 Uhr – Einzel, 1. Runde:Sebastian Baez (ARG) – Reilly Opelka (USA)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – Romain Arneodo (MON)/Alexandre Muller (FRA)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Raphael Collignon (BEL) – Arthur Rinderknech (FRA)
- Im Anschluss – Einzel, 1. Runde: Marco Giron (USA) – Denis Shapovalov (CAN)
- Im Anschluss – Doppel, 1. Runde: Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zieliniski (POL) – Simone Bolelli – Andrea Vavassori (ITA)
Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet. Programm-Änderungen vorbehalten.