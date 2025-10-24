 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Center Court durchgehend im Livestream

Viertelfinaltag bei den Swiss Indoors: Hier sehen Sie sämtliche Spiele in voller Länge im unkommentierten Stream.

24.10.2025, 09:37

Das Programm auf dem Center Court

  • 12 Uhr – Doppel, Viertelfinal: Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE) - Santiago Gonzalez (MEX)/David Pel (NED)
  • Nicht vor 14 UhrEinzel, Viertelfinal: Félix Auger-Aliassime (CAN) - Jaume Munar (ESP)
  • Im Anschluss: Einzel, Viertelfinal: Joao Fonseca (BRA) - Denis Shapovalov (CAN)
  • Nicht vor 18 Uhr Einzel, Viertelfinal: Ugo Humbert (FRA) – Reilly Opelka (USA)
  • Im AnschlussEinzel, Viertelfinal: Casper Ruud (NOR) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.

