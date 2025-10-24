Das Programm auf dem Center Court
- 12 Uhr – Doppel, Viertelfinal: Petr Nouza (CZE)/Patrik Rikl (CZE) - Santiago Gonzalez (MEX)/David Pel (NED)
- Nicht vor 14 Uhr – Einzel, Viertelfinal: Félix Auger-Aliassime (CAN) - Jaume Munar (ESP)
- Im Anschluss: – Einzel, Viertelfinal: Joao Fonseca (BRA) - Denis Shapovalov (CAN)
- Nicht vor 18 Uhr – Einzel, Viertelfinal: Ugo Humbert (FRA) – Reilly Opelka (USA)
- Im Anschluss – Einzel, Viertelfinal: Casper Ruud (NOR) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
Sämtliche Partien werden ohne Kommentar abgebildet.
Programm-Änderungen vorbehalten.