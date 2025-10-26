Auf dem Centre Court in der Basler St. Jakobshalle werden am Sonntag die letzten Partien der Swiss Indoors, Edition 2025, ausgetragen – und fallen somit die Würfel im Rennen um die Trophäen.
Im Doppel kommt es ab 13:00 Uhr zu folgender Final-Begegnung:
- Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL)
Die Partie wird im oben eingebetteten Stream ohne Kommentar abgebildet.
Hier bzw. live auf SRF zwei können Sie ab 15:15 Uhr (Spielbeginn um 15:30 Uhr) den Einzel-Final verfolgen.
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs. Joao Fonseca (BRA)