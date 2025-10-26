 Zum Inhalt springen

Live-Tennis aus Basel bei SRF Swiss Indoors total: Hier gibt's den Doppelfinal

Schluss-Tag bei den Swiss Indoors: Hier im unkommentierten Stream können Sie die Entscheidung im Doppel verfolgen.

26.10.2025, 04:12

Auf dem Centre Court in der Basler St. Jakobshalle werden am Sonntag die letzten Partien der Swiss Indoors, Edition 2025, ausgetragen – und fallen somit die Würfel im Rennen um die Trophäen.

Im Doppel kommt es ab 13:00 Uhr zu folgender Final-Begegnung:

  • Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL)

    • Die Partie wird im oben eingebetteten Stream ohne Kommentar abgebildet.

Hier bzw. live auf SRF zwei können Sie ab 15:15 Uhr (Spielbeginn um 15:30 Uhr) den Einzel-Final verfolgen.

  • Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs. Joao Fonseca (BRA)

