Schluss-Tag bei den Swiss Indoors: Hier im unkommentierten Stream können Sie die Entscheidung im Doppel verfolgen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Auf dem Centre Court in der Basler St. Jakobshalle werden am Sonntag die letzten Partien der Swiss Indoors, Edition 2025, ausgetragen – und fallen somit die Würfel im Rennen um die Trophäen.

Im Doppel kommt es ab 13:00 Uhr zu folgender Final-Begegnung:

Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) vs. Adam Pavlasek (CZE)/Jan Zielinski (POL) Die Partie wird im oben eingebetteten Stream ohne Kommentar abgebildet.

Hier bzw. live auf SRF zwei können Sie ab 15:15 Uhr (Spielbeginn um 15:30 Uhr) den Einzel-Final verfolgen.