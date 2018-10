Bei seinem Heimturnier steht Roger Federer immer unter besonderer Beobachtung. Dass dies auch für einen Spieler seines Kalibers nicht immer einfach ist, davon zeugen die Anfänge. Für seine Verhältnisse musste er sich lange gedulden, bis der erste Turniersieg 2006 gelang.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Erinnerungen zum Jubläum 20 Jahre Federer an den Swiss Indoors

Das sagt Federer über die 20 Jahre seit seinem Debüt an den Swiss Indoors und darüber, dass aller Anfang schwer ist:

Gross ist auch immer der Rummel um seine Person, wenn Federer sich in seiner Heimatstadt die Ehre gibt. Das sagt Federer zum Zusatzaufwand, den das Turnier in Basel mit sich bringt und wie er damit umgeht:

Federer fühlt sich frisch und ausgeruht vor dem Start der Swiss Indoors. Traditionell wird er am Dienstag ins Geschehen eingreifen. Auch eine Handverletzung, die den 37-Jährigen während der Saison zu schaffen machte, ist auskuriert. Nun will er nach dem 9. Titel in Basel greifen.

Das sagt Federer über den bisherigen Saisonverlauf und seine Ambitionen am Heimturnier.