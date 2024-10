Stan Wawrinka (ATP 169) kämpft sich an den Swiss Indoors in Basel gegen Adrian Mannarino (ATP 57) in die 2. Runde.

Dank dem 6:3, 3:6, 7:5 setzt sich das Schweizer Aushängeschild im 4. Duell erstmals gegen den Franzosen durch.

Im Achtelfinal wartet der US-Amerikaner Ben Shelton (ATP 23).

Für einmal blieb Stan Wawrinka geduldig. Satte 26 Mal überquerte die kleine Filzkugel das Netz, ehe Adrian Mannarino diese neben die Linie setzte. Das Publikum tobte, Wawrinkas Standhaftigkeit brachte ihm bei Aufschlag des Gegners 3 Matchbälle ein. Kurz darauf verwandelte er den 2. zum umkämpften 3-Satz-Sieg – Mannarinos Vorhand blieb im Netz hängen.

Fehler seines französischen Gegenübers in wichtigen Momenten: Eine Gegebenheit, die Wawrinka in diesem Match immer wieder zugute kam. Insgesamt 37 unerzwungene Fehler sammelten sich bei Mannarino am Ende an (bei nur 18 Winnern). Wawrinka selber kam gar auf 44, schlug aber mit seinem angriffigeren Spiel auch solide 32 Gewinnschläge.

Doppelbreak und doch gewackelt

Der Romand war wie die Feuerwehr in sein 17. Turnier vor Basler Publikum gestartet. Schnell führte er mit 5:0, bei beiden Breaks drehte er – auch dank gütiger Mithilfe Mannarinos – jeweils einen 0:30-Rückstand noch. Wawrinka schlug hervorragend auf und schien das Rätsel des unbequemen Linkshänders, gegen den er die 3 vorangegangenen Duelle verloren hatte, gelöst zu haben. Dann aber schaffte es Mannarino, seine Fehlerquote deutlich zu reduzieren, und es entwickelte sich der erwartet ausgeglichene Abnützungskampf.

Den 1. Satz brachte Wawrinka dank einem starken Servicegame zum 6:3 noch ins Trockene, den 2. verlor er aber nach dem einzigen Break zum 2:4. Im 3. und entscheidenden Durchgang stellte der dreifache Grand-Slam-Champion dann sein letzte Woche mit dem Halbfinal-Einzug in Stockholm wieder gewonnenes Selbstvertrauen unter Beweis. Zweimal überstand er eine brenzlige Situation bei eigenen Aufschlag, eher er bei 6:5 und letzter Gelegenheit das Break schaffte und den 6:3, 3:6, 7:5-Sieg eintütete.

Premiere gegen Shelton

Am Donnerstag wartet in der nächsten Runde Ben Shelton (ATP 23), gegen den er noch nie gespielt hat, auf Wawrinka. Der US-Amerikaner setzte sich in seinem Auftaktspiel in 2 Sätzen gegen Tomas Martin Etcheverry (ATP 36) durch.