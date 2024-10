Per E-Mail teilen

Resultate vom Mittwoch

Roberto Bautista Agut (ESP/ATP 45) s. Casper Ruud (NOR/ATP 8) 6:3, 3:6, 6:3

Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 19) s. Sebastian Baez (ARG/ATP 26) 7:5, 6:1

Andrej Rublew (RUS/ATP 7) s. Alejandro Tabilo (CHI/ATP 21) 7:6 (7:3), 6:1

Der formstarke Routinier Roberto Bautista Agut setzte sich an den Swiss Indoors überraschend gegen Casper Ruud und damit die Nr. 2 der Setzliste durch. Der 36-jährige Spanier profitierte bei seinem 6:3, 3:6, 6:3-Sieg auch von einem fehleranfälligen Gegenüber: Dem 25-jährigen Ruud unterliefen 36 unerzwungene Fehler (bei 34 Winnern), darunter 5 Doppelfehler beim Service.

Legende: Muss die Segel bereits streichen Casper Ruud. Freshfocus/Marc Schumacher

Der Titelverteidiger in Basel ist dagegen erfolgreich gestartet. Félix Auger-Aliassime gewann seinen Sechzehntelfinal gegen den Argentinier Sebastian Baez nach anfänglichen Schwierigkeiten letztlich souverän in 2 Sätzen 7:5, 6:1. Im 1. Durchgang war der leicht favorisierte Kanadier 5 Aufschlagsspiele seines Gegners lang meilenweit weg von einem Break, die letzte Chance beim Stand von 6:5 packte er aber gleich und holte sich den Satz. Der 2. Durchgang war dann eine einseitige Angelegenheit.

Keine Blösse gab sich auch die Nummer 1 der Setzliste: Andrej Rublew schlug im Abendspiel den Chilenen Alejandro Tabilo in nur 73 Minuten mit 7:6 (7:3), 6:1. Die russische Weltnummer 7 überzeugt vor allem mit dem 1. Aufschlag und wehrte den einzigen Breakball Tabilos souverän ab. Nach einem umkämpften Startsatz setzte Rublew im 2. Durchgang zur Gala an.

Schweizer Doppel erfolgreich

In der Doppelkonkurrenz haben sich gleich zwei einheimische Duos in die Viertelfinals gespielt. Nach Henry Bernet/Jérôme Kym am Montag zogen Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker nach und schalteten mit den Polen Hugo Nys/Jan Zielinski die Turniernummer 4 aus. Die beiden Schweizer Wild-Card-Inhaber siegten 7:6 (7:4), 6:1.