Nach 7 Jahren wieder zurück Wawrinka tritt noch einmal in Genf an

Der am Ende der Saison zurücktretende Schweizer spielt noch einmal vor Heimpublikum.

03.03.2026, 08:23

Mann in weissem T-Shirt lehnt lächelnd an grünem Geländer, im Freien.
Legende: Fast ein Heimspiel Stan Wawrinka wird noch einmal in Genf spielen. Freshfocus/Juergen Hasenkopf

Stan Wawrinka bestreitet erstmals seit 7 Jahren wieder das ATP-Turnier in Genf. Die Organisatoren der Geneva Open, eines Events der Kategorie 250, haben die Teilnahme des bald 41-jährige Waadtländers im Parc des Eaux-Vives bestätigt.

Der dreifache Grand-Slam-Champion kehrt damit an jenen Ort zurück, an dem er das Turnier zweimal, vor 10 und vor 9 Jahren, gewonnen hat. Der zweite Erfolg in Genf ist Wawrinkas letzter seiner bisher 16 Turniersiege auf Stufe ATP. In der aktuellen Weltrangliste ist «Stan the Man» die Nummer 92 der Welt – und damit der beste Schweizer.

Die Geneva Open finden vom 16. bis 23. Mai, in der Woche vor dem Beginn der French Open, statt.

