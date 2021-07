Viertelfinal-Aus in Wimbledon

Roger Federer verliert den Viertelfinal von Wimbledon gegen Hubert Hurkacz (ATP 18) mit 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

Im 3. Satz wirkt der Schweizer schwerfällig und bleibt chancenlos.

Während der Pole zum 1. Mal in einem Major-Halbfinal steht, ist Federers Reise bei seinem Lieblingsturnier abrupt zu Ende.

Im 2. Satz sah es so aus, als ob Roger Federer im Viertelfinal gegen Hubert Hurkacz den verlorenen Startsatz wettmachen könnte. Der bald 40-jährige Schweizer führte gegen den Polen mit Break mit 4:1.

4:1-Führung im 2. Satz verspielt

Doch danach tat sich der Baselbieter schwer – wie schon zu Beginn des Spiels. Federer musste dem fast 16 Jahre jüngeren Hurkacz das Rebreak zugestehen. Danach ging der Durchgang ins Tiebreak – und in diesem unterliefen Federer Fehler, die man so kaum von ihm zu sehen bekommt. Mit einem Aufschlagwinner nutzte der Pole seinen 1. Satzball zur überraschenden 2:0-Satzführung.

Wer danach auf eine Wende zugunsten Federers gehofft hatte, sah sich schnell getäuscht. Der Schweizer, der sich im Achtelfinal gegen Lorenzo Sonego noch so souverän gezeigt hatte, wirkte zunehmend angeschlagen und baute mit Dauer der Partie ab. Im Handumdrehen kassierte Federer zwei Breaks und sah sich auf dem erstmals seit langem wieder komplett gefüllten Centre Court mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert.

Bei kühlen und windigen Bedingungen zeigte sich der Aussenseiter, der in diesem Frühling das ATP-1000-Turnier von Miami gewonnen hatte, nervenstark. Der 24-jährige Pole, der zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über die 3. Runde hinausgekommen war, nutzte seinen 1. Matchball nach nur 1:48 Stunden zum Halbfinal-Einzug. Dort trifft er auf Matteo Berrettini, der sich in 4 Sätzen gegen Félix Auger-Aliassime durchsetzte.

Erstmals einen Satz 0:6 verloren

Für Federer endete das Turnier an der Church Road indes äusserst bitter – bei seinem 119. Match in Wimbledon verlor er zudem erstmals einen Satz mit 0:6. Statt bei seinem Lieblingsturnier zum 14. Mal in den Halbfinal einzuziehen, muss er die Koffer packen.

Wie es nun für Federer weitergeht, ist offen. Geplant ist, dass er in zwei Wochen an den Olympischen Spielen in Tokio startet – doch der Schweizer hat seine Teilnahme noch nicht definitiv bestätigt.