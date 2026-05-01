Jannik Sinner steht erstmals im Madrid-Final. Dort kann er am Sonntag Historisches schaffen.

Legende: Tütet seinen 27. Sieg in Serie auf ATP-1000-Stufe ein Jannik Sinner. Imago Images/ZUMA Press Wire

Jannik Sinner hat erstmals den Final am ATP-1000-Turnier in Madrid erreicht. Damit ist der Südtiroler nun bei jedem der neun Turniere dieser Kategorie mindestens einmal ins Endspiel eingezogen.

Zuvor hatten dies nur Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer im Alter von 25, 27 beziehungsweise 30 Jahren geschafft. Der 24-jährige Sinner ist damit der jüngste Spieler, dem dies gelingt. Im Halbfinal besiegte der Weltranglistenerste den Franzosen Arthur Fils 6:2, 6:4 und feierte damit seinen 27. aufeinanderfolgenden Sieg auf dieser Turnierstufe.

In seinem fünften Masters-Final in Serie trifft Sinner entweder auf den Deutschen Alexander Zverev oder den Belgier Alexander Blockx. Hält er seine Siegesserie aufrecht, wäre Sinner der erste Spieler der Geschichte, der fünf ATP-1000-Turniere in Folge gewinnt.

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