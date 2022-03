Nach Out in Indian Wells

Legende: Kein Glück in der Wüste Daniil Medwedew. Imago Images / PanoramiC

Für Daniil Medwedew ist sein 1. Turnier als Weltnummer 1 schneller zu Ende gegangen als erhofft. Der Russe scheiterte beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells in seinem 2. Match nach dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste am französischen Routinier Gaël Monfils (ATP 26). Durch das 6:4, 3:6, 1:6 verpasste er den Einzug in den Achtelfinal. Der 26-Jährige hatte Ende Februar Novak Djokovic als Nummer 1 der Welt abgelöst, dieser stösst den Russen nun seinerseits wieder vom Thron. Seinen 1. Match nach einem Freilos in Indian Wells hatte Medwedew gegen den Tschechen Tomas Machac noch mühelos durch ein standesgemässes 6:3, 6:2 gewonnen.

Djokovic ist in den USA nicht am Start, da er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und keine Einreisegenehmigung erhalten hatte. Dennoch rückt der Serbe am kommenden Montag wieder an die Spitze der Weltrangliste vor.

Auch Tsitsipas scheitert

Mit Stefanos Tsitsipas ist in der Wüste ein weiterer Top-Spieler früh ausgeschieden. Die griechische Weltnummer 5 unterlag dem amerikanischen Hoffnungsträger Jenson Brooksby (ATP 43) mit 6:1, 3:6, 2:6.

