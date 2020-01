4:03 Stunden hat es gedauert, bis Roger Federer in einem wahren Krimi gegen John Millman seinen Achtelfinal-Einzug an den Australian Open mit dem 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)-Sieg perfekt machen konnte. Nach 3:57 Stunden und dem 4:8-Rückstand im Super-Tiebreak hatte vieles darauf hingedeutet, dass für den Schweizer die 3. Runde Endstation bedeuten wird.

Ich habe mich schon bereit gemacht, um mich an der Pressekonferenz zu rechtfertigen.

Im Platzinterview mit Jim Courier gestand er denn auch: «Ich sagte mir: ‹Okay, ich habe es versucht. Ich glaube, ich habe nicht allzu schlecht gespielt›. Und ich machte mich bereit, mich an der Pressekonferenz zu rechtfertigen.» Doch so weit ist es glücklicherweise nicht gekommen.

In einem normalen Tiebreak wäre Federer gescheitert

Mit 6 Punkten in Folge riss Federer das Ruder herum und feierte in extremis seinen 100. Sieg in Melbourne. «Zum Glück war es ein Super-Tiebreak», meinte er unmittelbar nach dem Sieg. «Denn ansonsten wäre ich jetzt draussen.» Womit der 38-Jährige absolut Recht hat: Ginge es nach den Regeln der US Open, wäre er im Tiebreak beim Stand von 4:7 gescheitert.

John tut mir leid. Er hätte den Sieg genauso verdient gehabt.

Federer wusste keine eindeutige Antwort darauf, wie er dieses Spiel noch drehen konnte. «Ich fühlte mich auf dem Platz nie richtig wohl und fand kaum Zugang zum Spiel», gab er denn auch zu. Das lag natürlich auch an seinem Gegner, für den Federer nur lobende Worte fand. «John hat fantastisch gespielt und mich vor grosse Probleme gestellt. Es tut mir wirklich leid für ihn, er hätte den Sieg genauso verdient gehabt.»

So war es aber der Schweizer, der jubeln konnte. «Am Ende hat es Roger gemacht. Und das ist das, was die besten Spieler tun. Ich glaube nicht, dass ich viel falsch gemacht habe», meinte Millman nach der schmerzlichen Niederlage.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 24.01.2020, 09:45 Uhr.