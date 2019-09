Wegen einer Handgelenksverletzung trat Rafael Nadal am dritten Tag des Laver Cups nicht mehr an.

Legende: Keine Neuauflage von Prag 2017 Rafael Nadal musste verletzungsbedingt auf das Doppel mit Roger Federer verzichten. imago images

Das Team Europe musste am Laver Cup in Genf umdisponieren. Rafael Nadal, der am Freitagabend je ein Einzel und ein Doppel bestritt, zollte für den Kräfteverschleiss nach den US Open Tribut.

Wegen einer Handgelenksverletzung trat er nicht zum Doppel mit Roger Federer gegen John Isner und Jack Sock an. Stefanos Tsitsipas sprang für den Spanier ein.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 13:11-Sieg im letzten Spiel Zverev siegt gegen Raonic und sichert Europa den Titel

«Ich hatte eine super Zeit hier und bin sehr enttäuscht, dass ich heute nicht spielen kann. Aber ich habe eine Entzündung in der Hand und brauche deshalb eine Pause», liess sich Nadal zitieren.

Thiem als Lückenbüsser

Auch das anschliessende Einzel verpasste der 19-fache Grand-Slam-Sieger. Weil beim Team Welt auch Nick Kyrgios passen musste, bestritten Dominic Thiem und Taylor Fritz die Partie.