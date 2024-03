Legende: Abschied schon vor dem Antritt Rafael Nadal. key/AP Photo/Tertius Pickard

Nadal sagt für Indian Wells ab

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Indian Wells kurzfristig abgesagt. «Ich habe hart gearbeitet, aber ich fühle mich nicht bereit dafür, bei einer so wichtigen Veranstaltung auf dem höchsten Niveau zu spielen», liess der Spanier am Tag vor seinem geplanten Erstrundenduell mit dem Kanadier Milos Raonic durch die Veranstalter mitteilen. «Es ist keine einfache Entscheidung, sie ist sogar schwer, aber ich kann weder mich noch Tausende Fans anlügen.» Nadal war nach fast einem Jahr Pause im Januar auf die ATP-Tour zurückgekehrt, wurde aber bald von der nächsten Blessur gestoppt. Am Sonntag bestritt der 37-Jährige einen Show-Match in Las Vegas gegen Landsmann Carlos Alcaraz.