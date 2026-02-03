Legende: Gibt sich in Gstaad die Ehre Stan Wawrinka. Keystone / Peter Schneider

Wawrinka in Gstaad dabei

Stan Wawrinka wird bei seiner Abschiedstournee auch beim ATP-250-Turnier in Gstaad antreten. Wie die Organisatoren am Dienstag bekanntgaben, wird der Waadtländer im Juli zum insgesamt 14. Mal im Berner Oberland aufschlagen. Gewinnen konnte Wawrinka das Turnier übrigens nie. 2005 scheiterte er erst im Final, im Vorjahr war bereits in der 1. Runde Schluss. Weiter haben die Organisatoren die Teilnahme zweier Top-10-Spieler bestätigt. Alexander Bublik (ATP 10), der Turniersieger von 2025, ist ebenso dabei wie Lorenzo Musetti (ATP 5).

Bernet verletzt

Henry Bernet verpasst die Davis-Cup-Begegnung in dieser Woche gegen Tunesien. Wegen einer Fussverletzung muss der Basler Forfait erklären. Der 19-Jährige wird durch Mika Brunold ersetzt. Der 21-Jährige stösst als Debütant zum Team. Im vergangenen Jahr stand Brunold zweimal im Halbfinal eines ATP-Challenger-Turniers. Die Partien um einen Platz in der Weltgruppe 1 finden am Freitag und Samstag statt. Die Schweiz wird von Captain Severin Lüthi, Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker, Jakub Paul und Brunold vertreten.