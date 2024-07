Nein, eine Liebesbeziehung ist es definitiv nicht zwischen Stan Wawrinka und dem ATP-Turnier in Gstaad. Die Bezeichnung Hassliebe trifft es da schon eher. Oder wie es der Protagonist am Dienstagabend nach seinem Erstrunden-Out gegen den Slowaken Lukas Klein (ATP 118) auf Instagram schrieb: «Gstaad I hate you but I love you».

Seit 20 Jahren würde er «diesen Ort zu früh verlassen», schrieb der 39-jährige Romand weiter. Tatsächlich gab Wawrinka sein Gstaad-Debüt bereits vor 21 Jahren. Damals verlor er als 18-jähriger, frisch gebackener French-Open-Juniorensieger ebenfalls in der Startrunde – gegen einen gewissen Jean-René Lisnard aus Polen.

Seit 2003 trat Wawrinka insgesamt 12 Mal im Berner Oberland an und gewann dabei bloss zweimal mehr als eine Partie. 2008 erreichte Wawrinka mit zwei Siegen die Viertelfinals. 2005, in seinem mit Abstand besten Jahr, scheiterte «Stan the Man» erst im Endspiel an Gaston Gaudio (ARG). Wawrinkas Gstaad-Gesamtbilanz im Einzel steht bei 10 Siegen und 12 Niederlagen.

Zwischen 2014 und 2016 kein Ballwechsel als Aushängeschild

Klar ist, dass man von Wawrinka nicht ausgerechnet in diesem Jahr den grossen Durchmarsch in Gstaad erwarten durfte. Schliesslich kämpft der Westschweizer seit Monaten um den Anschluss an die Weltspitze. In dieser Saison hat er auf höchster Stufe erst vier Matches gewinnen können.

Doch auch in seinen besten Jahren lief es Wawrinka in Gstaad nicht. Als Top-25-Spieler steht seine Bilanz bei 5:5. Ein mittelgrosses Desaster waren die Jahre 2014 bis 2016 – jene Saisons also, in denen Wawrinka jeweils ein Grand-Slam-Turnier gewann und zu den Big 4 gehörte.

Legende: «Mental müde» 2014 sagte Stan Wawrinka seine Teilnahme kurzfristig ab und erschien lediglich am Viertelfinal-Tag für ein Platz-Interview. Keystone/Peter Schneider

Gstaad schloss mit der damaligen Weltnummer 3 einen Dreijahresvertrag ab, das Turnier warb in den Jahren 2014 und 2015 im Programmheft und auf Plakaten mit dem neuen Aushängeschild. Doch Wawrinka spielte bei den Austragungen 2014, 2015 und 2016 aus verschiedenen Gründen keinen einzigen Ballwechsel im Berner Oberland.

Im Doppel weitaus erfolgreicher

Zwischen 2013 und 2023 blieb Wawrinka Gstaad jedes Jahr fern. Nun folgte nach der letztjährigen Zweitrunden-Niederlage das sechste Erstrunden-Out in der Roy Emerson Arena.

Dass es in Gstaad auch erfolgreicher geht, zeigt Wawrinkas Doppel-Bilanz, die bei 13:6 steht. Bei 7 Teilnahmen erreichte der Doppel-OIympiasieger von 2008 mit seinen jeweiligen Partnern gleich dreimal den Final. Im Vorjahr gewann Wawrinka an der Seite von Dominic Stricker das Turnier gar.

