Stan Wawrinka steht im Viertelfinal des ATP-1000-Turniers in Madrid auf verlorenem Posten und unterliegt Rafael Nadal mit 1:6, 2:6.

Im Ranking wird der Romand trotz Viertelfinal-Out wieder in die Top 30 vorrücken.

Nadal trifft im Halbfinal auf Stefanos Tsitsipas, der Alexander Zverev in drei Sätzen ausschaltet.

Es war nicht der Abend des Stan Wawrinka in Madrid. Dies, obwohl die ersten Ballwechsel auf eine attraktive und enge Partie hingedeutet hatten. Doch nach wenigen Games verlor der Schweizer komplett den Faden und agierte extrem fehlerhaft.

Nadal in toller Form

Ganz anders Rafael Nadal. Der Lokalmatador schien sich auf dem Center Court pudelwohl zu fühlen und beackerte den Platz in gewohnter Manier. Egal wie hart und präzis Wawrinka spielte, der Spanier fand auf alles eine Antwort.

So stand nach nur gerade 68 Minuten der 6:1, 6:2-Sieg Nadals fest. Die Weltnummer 2 trifft am Samstagabend im Halbfinal auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche eliminierte Alexander Zverev und feierte damit nach seinem Turniersieg in Estoril den 7. Sieg in Serie.

Schwieriges Los in Rom

Für Wawrinka geht es kommende Woche beim Turnier in Rom weiter. Die Auslosung meinte es allerdings nicht gut mit dem 34-Jährigen. In der 1. Runde heisst sein Gegner David Goffin, bei einem Sieg würde danach Juan Martin del Potro warten.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 10.5.19, 22 Uhr