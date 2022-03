Jungspund Kilian Feldbausch hat in Biel ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Genfer will hoch hinaus.

Schweizer Tennis-Talent nach Sieg: «Ich will die Nr. 1 werden»

Er ist erst 16 Jahre alt und hat noch nicht einmal ein offizielles ATP-Ranking. Das hinderte Kilian Feldbausch aber nicht daran, beim ATP-Challenger-Turnier in Biel am Dienstag mit Marc-Andrea Hüsler gleich die Weltnummer 183 zu bezwingen.

«Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin aggressiv auf jeden Ball und das hat sich ausbezahlt», meinte der junge Genfer nach seinem Debüt bei den Profis. 7:5, 6:0 lautete das Verdikt zugunsten von Feldbausch, vor allem im 2. Satz dominierte er seinen fast 10 Jahre älteren Kontrahenten fast nach Belieben.

Auch Lammer begeistert

Bereits im Januar hatte Feldbausch für Aufsehen gesorgt, als er an den Australian Open bei den Junioren bis in den Halbfinal vorstiess. Die Leistungen des Nachwuchstalents erfreuen auch Michael Lammer, Cheftrainer von Swiss Tennis: «Er hat ein aussergewöhnliches Spielverständnis und antizipiert sehr gut. Zudem hat er eine grosse Ballsicherheit.» In letzter Zeit habe Feldbausch auch sein zuvor mangelhaftes Offensiv-Spiel noch stark verbessert.

Auch wenn er sich selber noch als zurückhaltend beschreibt, das Karriereziel des 16-Jährigen ist alles andere als bescheiden: «Ich möchte die Weltnummer 1 werden.»