Ben Shelton setzt sich in Toronto nach einem Hitchcock-Final gegen Karen Chatschanow die Krone auf.

Legende: Erlösender Schrei nach hart umkämpftem Final Ben Shelton. imago images/Zuma Press

Ben Shelton hat sich in einem Thriller in Toronto seinen ersten Titel bei einem ATP-1000-Turnier gesichert. Der 22-jährige US-Amerikaner besiegte im Final den Russen Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) und ist damit der erste US-Profi seit Andy Roddick 2003, der das Turnier in Kanada gewinnen kann.

Shelton wird durch den Erfolg in der Weltrangliste auf Rang 6 klettern und damit Novak Djokovic überholen.

Im zweiten Tiebreak die Nerven bewahrt

Der hart umkämpfte Final dauerte 2:45 Stunden und war mitreissend. Shelton, dessen rechter Oberschenkel stark bandagiert war, wirkte zwischenzeitlich angeschlagen – steigerte sich jedoch im entscheidenden Moment. Im Tiebreak des dritten Satzes setzte er sich früh ab und verwandelte seinen zweiten Matchball.

«Es ist ein surreales Gefühl», sagte Shelton, der sich nach dem Match jubelnd in die Arme seines Vaters Bryan stürzte. Er feierte seinen bislang grössten Karriereerfolg. Es ist nach den Siegen in Tokio (2023) und Houston (2024) der dritte ATP-Titel des Wimbledon-Viertelfinalisten.

Resultate