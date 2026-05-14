Lokalmatador Luciano Darderi ringt im Rom-Viertelfinal Rafael Jodar nieder. Die Partie beginnt erst um 11 Uhr abends.

Erstmals in seiner Karriere hat Luciano Darderi (ATP 20) den Halbfinal eines ATP-1000-Turniers erreicht. In Rom setzte sich der italienische Lokalmatador gegen den spanischen Jungstar Rafael Jodar (ATP 34) 7:6 (7:5), 5:7, 6:0 durch. «Das ist der grösste Sieg meiner Karriere», meinte Darderi danach. Mitverantwortlich dafür dürften die Umstände sein.

Erst um 2:02 Uhr ging die Partie zu Ende, nachdem Regenfälle und lange Matches das Programm des Turniers durcheinandergewirbelt hatten. Darderi und Jodar konnten erst kurz vor 23 Uhr beginnen und bekämpften sich insgesamt über 3 Stunden.

Legende: Erlösung weit nach der Geisterstunde Luciano Darderi freut sich über den Einzug in den Halbfinal von Rom. imago images/IPA Sport

Zwischendurch war ein gut 20-minütiger Unterbruch nötig: Weil Fans beim Fussball-Cupfinal zwischen Inter und Lazio Pyros zündeten, wurde der benachbarte Tennisplatz im Foro Italico von Rauchschwaden überzogen. Das elektronische «Line-Calling-System» fiel dadurch aus.

Darderi, der in der Runde zuvor nach 4 abgewehrten Matchbällen Alexander Zverev eliminiert hatte, bekommt nun eine verdiente Pause. Der Halbfinal gegen Casper Ruud steht am Freitag an.

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