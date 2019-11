Alexander Zverev schnappt sich an den ATP Finals in London das letzte Halbfinal-Ticket.

Der Deutsche fügt mit 6:4 und 7:6 (7:4) dem bereits ausgeschiedenen Daniil Medwedew die 3. Pleite zu.

Somit ist klar, dass Rafael Nadal in der Round Robin hängen bleibt und sich Stefanos Tsitsipas und Roger Federer um den Final-Einzug duellieren.

Alexander Zverev hielt sich in der englischen Metropole unaufgeregt im Rennen um die Titelverteidigung. Der Hamburger, mit den besten Aussichten in den Kampf um den letzten Halbfinal-Platz gestartet, erfüllte seine Pflicht in nur 78 Minuten, indem er Daniil Medwedew (ATP 4) in die Schranken wies.

Ein Break im allerersten Game der Partie hatte Zverev früh auf Kurs gebracht. Mit diesem Vorteil im Rücken blieb der 22-Jährige unantastbar. Der Russe konnte sich bis zum Schluss keine Möglichkeit auf ein Break erspielen.

Ein Duell unter Nachbarn

Der 2. Satz war geprägt von der beidseits überragenden Aufschlag-Leistung. In den je 6 Spielen gab Zverev bei eigenem Service total 6 und Medwedew sogar nur 4 Punkte ab. Im Tiebreak war dann der Deutsche der abgeklärtere Spieler, während sein Gegenüber wieder vermehrt Fehler einstreute.

Als Zweiter der Gruppe «Andre Agassi» trifft Zverev am Samstagabend (live ab 21:00 Uhr) auf die Weltnummer 5 Dominic Thiem. Der Österreicher steigt mit einer 5:2-Bilanz in diesen Vergleich zweier Nachbarn.

Federer mit mehr Routine und Frische

Als Dritter der Weltrangliste ist Roger Federer der bestklassierte Spieler, der im Turnier an der Themse verblieben ist. In seinem 16. Halbfinal bei der 17. Teilnahme und mit total 6 Titeln am Saisonend-Turnier nimmt der Baselbieter am Samstag (ab 14:50 Uhr live auf SRF zwei) Mass an Stefanos Tsitsipas.

Der Finals-Debütant tritt mit dem Handicap an, nach der Abnützungsschlacht gegen Rafael Nadal zu keinem Ruhetag gekommen zu sein. Er stand am Freitag gegen 3 Stunden im Einsatz und hat in London bislang 66 Minuten mehr Spielzeit absolviert als der «Maestro». Allerdings ist Tsitsipas 17 Jahre jünger.

Die 4. Begegnung innert 11 Monaten

Im Head-to-Head liegt der 21-jährige Grieche 1:2 zurück. Alle 3 bisherigen Aufeinandertreffen fanden in der laufenden Saison statt. Nach der empfindlichen Achtelfinal-Niederlage bei den Australian Open zum Jahresbeginn revanchierte sich Federer in Dubai und zuletzt am Heimturnier bei den Swiss Indoors mit jeweils klaren 2-Satz-Siegen.

