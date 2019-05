Roger Federer startet in der italienischen Hauptstadt gegen den Portugiesen Joao Sousa ins Turnier. Bereits out ist Alexander Zverev.

Legende: Nach hartem Kampf weiter João Sousa trifft nun auf Roger Federer. imago images

Federers erster Gegner in Rom kommt aus Portugal

Roger Federer spielt seinen ersten Match nach einem Freilos gegen den Portugiesen Joao Sousa (ATP 72), der sich gegen den jungen Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 34) im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzte (am Mittwoch ab 11:00 Uhr live auf SRF zwei). Gegen Sousa spielte und gewann Federer bislang nur einmal: 2014 in Halle. Sousa musste gegen Tiafoe beim Stand von 5:6 im 3. Satz 2 Matchbälle abwehren.

Zverev kommt nicht aus der Krise

Für Alexander Zverev hat sich der Abstecher nach Italien wenig gelohnt. Der 22-jährige Deutsche (ATP 5) unterlag dem Einheimischen Matteo Berrettini (ATP 33) in seinem Auftaktspiel mit 5:7, 5:7. Damit setzt sich Zverevs Formkrise fort. An den letzten 8 Turnieren hat er nur gerade 6 Matches gewinnen können.

Serena Williams lässt Geschwister-Duell platzen

Auch für Serena Williams ist das Turnier in Rom vorbei. Die 37-jährige Amerikanerin wird am Mittwoch wegen einer erneuten Knieverletzung nicht zu ihrem Zweitrundenmatch gegen Schwester Venus antreten können. Erst am Montag hatte Williams nach knapp zwei Monaten Pause ihr Comeback gegeben.

