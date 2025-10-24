Legende: Ende des Wegs in Basel Casper Ruud. Imago/Action Plus

Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov haben an den Swiss Indoors ihre Viertelfinals nicht zu Ende spielen können.

Alejandro Davidovich Fokina, Jaume Munar und Joao Fonseca stehen nach reduziertem Programm im Halbfinal.

Im einzigen regulär zu Ende gespielten Viertelfinal setzte sich Ugo Humbert gegen Reilly Opelka durch.

Der 5. Swiss-Indoors-Tag ging ungewohnt früh zu Ende. Bereits vor 21:00 Uhr stand das Halbfinal-Tableau fest. Und das hatte seinen Grund: Der Norweger Casper Ruud (ATP 11) gab gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) nach verlorenem Startsatz auf.

Es war bereits die 3. Partie, die am Freitag nicht zu Ende gespielt werden konnte. Zuvor hatten auch zwei Kanadier das Handtuch geworfen. Félix Auger Aliassime (ATP 12), Sieger der Ausgaben 2022 und 2023, erlitt gegen Jaume Munar (ESP/ATP 42) eine Verletzung am linken Knie und gab beim Stand von 3:6 auf.

Halbfinals live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Halbfinals an den Swiss Indoors am Samstag bei SRF: 15:00 Uhr: Joao Fonseca – Jaume Munar

Joao Fonseca – Jaume Munar Nicht vor 17:00 Uhr: Ugo Humbert – Alejandro Davidovich Fokina

Denis Shapovalov (ATP 23) stand gegen Joao Fonseca (BRA/ATP 46) länger auf dem Court. Doch beim Stand von 6:3, 3:6 und 1:4 aus seiner Sicht begab auch er sich vorzeitig zum Handshake. Der 26-jährige nannte als Grund ebenfalls eine Knieverletzung. Das Publikum quittierte Shapovalovs Entscheidung mit einem Pfeifkonzert.

Humbert schlägt Aufschlagsriesen

Somit war die einzige Partie, in der ein Sieger ausgespielt wurde, das Duell zwischen Ugo Humbert (FRA/ATP 24) und Reilly Opelka (USA/ATP 62). Der Franzose setzte sich mit 7:6 (7:0) und 6:4 durch. Humbert gelang das einzige Break der Partie beim Stand von 5:4 im 2. Satz.

Er habe gegen den aufschlagsstarken Opelka gar nicht mit einem eigenen Break gerechnet, sondern sich einfach ins Tiebreak retten wollen, sagte Humbert im Anschluss. Den eigenen Aufschlag gab er nie ab. Nicht einmal eine Breakchance musste er abwehren, obwohl Opelka zumindest in der ersten Matchhälfte durchaus nicht unterlegen war.