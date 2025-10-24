Legende: Nach neun Games im Halbfinal Jaume Munar. key/Georgios Kofalas

Die beiden Kanadier Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov geben beim ATP-500-Turnier in Basel im Verlauf ihres Viertelfinals auf.

Damit stehen der Spanier Jaume Munar und der Brasilianer Joao Fonseca im Halbfinal.

Die Partie Ugo Humbert – Reilly Opelka übertragen wir live auf SRF zwei.

Der 3. Titel von Félix Auger-Aliassime an den Swiss Indoors muss warten. Der Kanadier (ATP 12), der in Basel 2022 und 2023 triumphiert hatte, warf im Viertelfinal gegen Jaume Munar (ATP 42) nach dem 1. Durchgang verletzungsbedingt das Handtuch. Gemäss ATP zwang eine Verletzung am linken Knie Auger-Aliassime zur Aufgabe.

Munar gelang beim Stand von 2:1 das einzige Break. Der Spanier, der heuer seine erfolgreichste Saison spielt und in Basel in der 1. Runde den Schweizer Rémy Bertola bezwungen hatte, gewann den Umgang mit 6:3.

Kanadische Verletzungsmisere

Munars Halbfinalgegner heisst Joao Fonseca (ATP 46). Der Brasilianer zog in die Vorschlussrunde ein, nachdem Denis Shapovalov (ATP 23) im 3. Satz beim Stand von 6:3, 3:6 und 1:4 aus Sicht des Kanadiers aufgeben hatte. Bereits letztes Jahr hatte der Viertelfinal für Shapovalov Endstation bedeutet: er scheiterte am späteren Turniersieger, dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

