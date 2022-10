Andy Murray muss in Basel im Achtelfinal die Segel streichen. Er unterliegt Roberto Bautista Agut mit 3:6, 2:6.

Félix Auger-Aliassime gibt gegen Miomir Kecmanovic bloss ein Game ab.

Ebenfalls im Eilzugtempo qualifiziert sich Holger Rune für die nächste Runde.

Murray abrupt gestoppt

In der 2. Runde der Swiss Indoors ist Schluss für Andy Murray (ATP 49). Der Schotte zog gegen Roberto Bautista Agut (ATP 22) mit 3:6, 2:6 klar den Kürzeren. Murray musste sich im Duell mit dem Spanier vorwerfen lassen, dass er zu viele unerzwungene Fehler beging. Trotz 2:1-Breakführung stimmte bei Murray bereits früh nichts mehr zusammen, sodass ihm Bautista Agut insgesamt nur fünf Games überlassen musste. In der nächsten Runde bekommt es Bautista Agut mit Stan Wawrinka (ATP 194) zu tun. Im Head-to-Head zwischen diesen beiden Spielern steht es 1:1.

00:27 Video Der Matchball bei Murray – Bautista Agut Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Auger-Aliassime macht kurzen Prozess

Auch Félix Auger-Aliassime zog auf überzeugende Art und Weise in die Runde der letzten Acht ein. Nach dem knappen Dreisatz-Erfolg in der Startrunde gegen Marc-Andrea Hüsler gab der Kanadier beim 6:1, 6:0 gegen Miomir Kecmanovic bloss ein Game ab. Die Partie dauerte nicht einmal 50 Minuten. Kecmanovic (ATP 28) brachte seinen Aufschlag zum 1:1 im 1. Satz durch, gewann danach aber kein einziges Game mehr. Auger-Aliassime sprach nach dem Match von «einem der besten Spiele seiner ganzen Karriere». In den Viertelfinals trifft Auger-Aliassime (ATP 9) auf Alexander Bublik (ATP 38) aus Kasachstan.

Auch Rune ohne Probleme

Im letzten Spiel des Abends standen sich Holger Rune (ATP 25) und der französische Qualifikant Ugo Humbert (ATP 103) gegenüber. Und auch diese Partie wurde eine klare Angelegenheit. Der Däne Rune setzte sich in 70 Minuten mit 6:4, 6:2 durch. Humbert lag im 1. Satz mit 4:3 in Führung, gewann von den nächsten 9 Games aber nur eines. So stand es 6:4, 5:1 für Rune, der den Match wenige Minuten später mit dem 1. Matchball beendete. Im Viertelfinal trifft der 19-Jährige erneut auf einen französischen Qualifikanten: Der Gegner heisst dann Arthur Rinderknech (ATP 51).