Legende: Will so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen Die aktuelle Weltnummer 112, Dominic Stricker. Benjamin Soland/Blick/freshfocus

«Physio statt Tennis» lautete die Devise für Dominic Stricker zuletzt. Nach dem Karriere-Highlight mit dem Achtelfinal an den US Open 2023 durchlebt der Berner eine schwere Zeit.

Abgesehen vom Viertelfinal-Einzug in Basel verliert er im Herbst 5 Mal in der 1. Runde.

Zum Jahresabschluss muss er im Halbfinal der Next Gen Finals verletzt aufgeben.

Seither ist der Wurm drin. Anhaltende Probleme im unteren Rückenbereich verhinderten einen Start an den Australian Open – und sind jetzt der Grund, weshalb der 21-Jährige auf das Comeback wartet.

Zwar ging es zuletzt bergauf, wie aus seinem Umfeld zu erfahren ist, «matchtauglich» sei er aber noch nicht. So wurden Comeback-Pläne für die Challenger-Turniere in Lille und Lugano auf Eis gelegt.

Tennis-Training ist nur reduziert möglich. Dafür arbeitet Stricker in der Physio und mit Pilates an der Genesung und zudem im Konditions-, Koordinations- sowie Kraftbereich. Der neue Fahrplan sieht ein Comeback beim Sand-Turnier in Zadar (CRO) vor. Ab dem 18.3. will er dort anknüpfen, wo er in New York aufgehört hat: mit dem Aufstieg in die absolute Weltklasse.