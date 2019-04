Stan Wawrinka trifft in der 2. Runde auf Marco Cecchinato. Im Doppel hatte der Genfer in Runde 1 weniger Erfolg.

Legende: Im Einzel erfolgreich, im Doppel weniger Stan Wawrinka. Getty Images

Nachdem Marco Cecchinato (ATP 16) mit 4:0 gegen Damir Dzumhur (ATP 54) in Führung gegangen war, gab Dzumhur auf. So konnte der Italiener für die Partie gegen den Schweizer Stan Wawrinka (ATP 36) Kräfte schonen. Der Waadtländer hatte seine Partie der 1. Runde am Sonntag gegen Lucas Pouille in 2 Sätzen gewonnen.

Wawrinka seinerseits bestritt am Montag die 1. Runde im Doppel. Mit Grigor Dimitrov, der wie der Genfer einst die Nummer 3 der Welt war, verlor er gegen die Doppel-Spezialisten Henri Kontinen/John Peers (6:7, 3:6).

Gleiches Schicksal wie Wawrinka/Dimitrov erlitten Djokovic/Djokovic. Novak und sein jüngerer Bruder Marko unterlagen dem kolumbianischen Duo Robert Farah und Juan Cabal mit 1:6, 3:6.

Federers Miami-Gegner missglückt Sand-Auftakt

Wenig zu lachen hatte auch Denis Shapovalov (ATP 20). In Miami konnte der Kanadier noch Federer im Halbfinal fordern, der Wechsel der Unterlage gelang ihm dann nicht wunschgemäss. Er unterlag Jan-Lennard Struff (ATP 44) 7:5, 3:6, 1:6.