Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme am ATP-1000-Turnier in dieser Woche in Paris-Bercy.

Der 38-jährige Baselbieter will sich nach seinem 10. Turniersieg am Sonntag in Basel auf die ATP Finals in London (ab dem 10. November) konzentrieren.

«Ich bin extrem enttäuscht, dass ich nicht teilnehmen kann. Aber ich muss mich schonen, denn ich möchte so lange auf der Tour spielen wie möglich. Es tut mir sehr leid für meine französischen Fans», verkündete Federer am Montag.

Im letzten Jahr knapp gescheitert

Federer hatte nach der nahezu perfekten Woche in Basel, wo er ohne Satzverlust zu seinem insgesamt 103. Turniersieg gestürmt war, offen gelassen, ob er in Paris antreten werde.

Legende: Hört auf seinen Körper Roger Federer. Keystone

Das Turnier in Paris-Bercy hat der 20-fache Grand-Slam-Sieger in seiner Karriere bei 13 Teilnahmen erst einmal (2011) gewonnen. Im letzten Jahr scheiterte er in einem hochstehenden Halbfinal an Novak Djokovic im Tiebreak des 3. Satzes.