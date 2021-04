Roger Federer plant offenbar, die Sandplatzsaison in Madrid in Angriff zu nehmen. Auch Stan Wawrinka soll dabei sein.

Legende: Spielt er in Madrid? Roger Federer steht in der spanischen Hauptstadt auf der Entry-List. imago images

Die Organisatoren des ATP-1000-Turniers in Madrid planen mit der Teilnahme von Roger Federer. Der 39-jährige Schweizer figuriert jedenfalls ebenso auf der Teilnehmerliste des Sandplatz-Turniers vom 2. bis 9. Mai wie Stan Wawrinka.

Noch keine Bestätigung von Federer

Federer hat nach seinem Kurz-Comeback in Doha noch nicht im Detail bekannt gegeben, wo er in den kommenden Wochen zu spielen gedenkt. Der 39-jährige Baselbieter liess aber durchblicken, dass er nicht die ganze Sandsaison auslassen wird.

Der 20-fache Grand-Slam-Sieger hatte im März in Katar nach über einjähriger Pause sein Comeback gegeben und unterlag in seiner 2. Partie Nikolos Basilaschwili in 3 Sätzen.

Wohl auch Nadal und Djokovic dabei

Das Turnier in der spanischen Hauptstadt gewann er dreimal, 2006 in der Halle, 2009 mit einem Finalsieg gegen Rafael Nadal auf rotem und 2012 auf blauem Sand. Auch Nadal und der letzte Sieger Novak Djokovic dürften in Madrid antreten. Im letzten Jahr fand das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt.