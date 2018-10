Noch zeigte sich Roger Federer in Schanghai – einem seiner Lieblingsturniere – nicht von seiner besten Seite. In beiden Matches bislang musste er über 3 Sätze gehen, beide Male zog er ungewohnte Schwächephasen ein.

Jetzt steht ihm allerdings ausgerechnet ein für einmal extrem formstarker Kei Nishikori im Weg. Auch der Japaner hatte in jüngerer Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen, ist aber mittlerweile wieder auf Top-Niveau – oder wie es die ehemalige britische Nummer 1 Annabel Croft bei Sky sagt:

Nishikori ist ‹on fire›. Er spielt grossartiges Tennis und hat viel Selbstvertrauen getankt. Seine Schläge sind derzeit phänomenal.

Federer liegt vorn

Federer ist dementsprechend gewarnt: «Ich habe zwar noch nicht oft gegen ihn gespielt, aber doch auch schon einige Male verloren. Immer waren es harte Matches.»

In Zahlen ausgedrückt: Zweimal in 7 Duellen hat Federer den Kürzeren gezogen, dabei aber die letzten 4 Direktbegegnungen seit 2014 gegen die aktuelle Weltnummer 12 allesamt gewonnen. Zuletzt entschied er 2017 in Melbourne den Achtelfinal in einem epischen Fünfsätzer für sich.

Déjà-vu von 2017?

Und noch etwas spricht für Federer: Im letzten Jahr war der Schweizer in Schanghai ebenfalls nur schleppend in die Gänge gekommen, ehe er am Ende gegen Juan Martin Del Potro und Rafael Nadal gross aufspielte und das Turnier gewann.

Die Titelverteidigung wäre für Federer extrem wichtig: Nur so erhält er sich die Chance, seine aktuelle Position als Weltnummer 2 gegen Novak Djokovic zu verteidigen.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 11.10.18, 22:20 Uhr