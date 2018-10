Falls Roger Federer beim ATP-1000 in Paris-Bercy nächste Woche antritt, trifft er nach einem Freilos in der 1. Runde auf einen starken Aufschläger. Zweitrunden-Gegner des als Nummer 3 gesetzten Schweizers wäre der Sieger der Partie zwischen dem Kanadier Milos Raonic und dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. In diesem Jahr wurden beide durch Verletzungen zurückgeworfen, spielen aber vor allem in der Halle jeweils stark.