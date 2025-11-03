 Zum Inhalt springen

Sieg gegen van de Zandschulp Wawrinka in Athen im Achtelfinal

Stan Wawrinka hat die erste Hürde in Athen genommen. Gegen Botic van den Zandschulp gewinnt er in 3 Sätzen.

03.11.2025, 19:54

Tennisspieler in Aktion mit lila Outfit.
Legende: Kämpft sich eine Runde weiter Stan Wawrinka (Archiv-Bild). Imago/ActionPlus

Stan Wawrinka (ATP 159) bezwang in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Athen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 2:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Nachdem die ehemalige Weltnummer 3 im ersten Satz noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatte, spielte Wawrinka in den folgenden beiden Sätzen auf Augenhöhe mit der Weltnummer 80. Im entscheidenden Moment gelang Wawrinka dann das Break zum 6:5 im dritten Satz, das er auch bestätigte.

Zweiter Sieg im zweiten Duell

Nach 2:20 Stunden entschied Wawrinka damit auch das zweite Aufeinandertreffen mit van de Zandschulp für sich. Das erste lag bereits fünf Jahre zurück. Im August 2020 spielten die beiden an einem Challenger-Turnier in Prag gegeneinander, Wawrinka gewann mit 6:3, 6:3.

Dank des aktuellen Sieges trifft Wawrinka nun in den Achtelfinals in Athen auf Lorenzo Musetti. Der Italiener belegt in der Weltrangliste den neunten Platz.

ATP Athen

