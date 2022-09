Die letzte grosse Bühne für Roger Federer ist der Laver Cup in London. Was Sie über das Turnier wissen müssen.

So funktioniert der Laver Cup

Der von Roger Federer mitinitiierte Laver Cup wird seit 2017 ausgetragen. Ab 2019 fand er offiziell Aufnahme im ATP-Kalender. Das Format gleicht dem Ryder Cup im Golf: Ein europäisches Team tritt aber nicht gegen ein amerikanisches, sondern gegen eine Weltauswahl an. Dieses Jahr findet der Wettbewerb zum 5. Mal statt, erstmals in der O2-Arena in London.

Die Teams

Das Team Europe, das die bisherigen vier Austragungen für sich entscheiden konnte, wird von den ehemaligen «Big 4» des Welttennis angeführt: Neben dem abtretenden Roger Federer sind Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray dabei. Dazu kommen French- und US-Open-Finalist Casper Ruud sowie Stefanos Tsitsipas. Als Ersatzspieler ist Matteo Berrettini gemeldet.

Weniger Glamour versprühen die Spieler im Team World: An der Seite der drei US-Amerikaner Frances Tiafoe, Taylor Fritz und Jack Sock gehen Alex de Minaur (AUS), Félix Auger-Aliassime (CAN) und Diego Schwartzman (ARG) ans Werk. Ersatzspieler ist Tommy Paul (USA).

Die ehemaligen Rivalen Björn Borg (Team Europe) und John McEnroe (Team World) amten als Captains.

Der Modus

Gespielt wird ab Freitag an drei Tagen. Pro Tag stehen jeweils 3 Einzel und ein Doppel auf dem Programm. Pro Sieg gibt es am Freitag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte. Mit 13 (von 24 möglichen) Punkten ist der Turniersieg im Trockenen.

Was auch bedeutet: An den ersten beiden Tagen fällt sicher noch keine Entscheidung, weil ein Team erst mit 12:0 in Führung gehen kann, auch wenn es alle Spiele für sich entscheidet. Steht es nach dem regulären Programm 12:12, gibt es ein zusätzliches Doppel, um den Sieger zu ermitteln.

Die Besonderheit

Das Reglement sieht eigentlich nicht vor, dass ein Spieler lediglich ein Doppel bestreitet. Auch nicht, wenn er Roger Federer heisst. Im Klartext: Federer wird nach seiner Abschiedsvorstellung im Doppel an der Seite von Rafael Nadal am Freitag (ab ca. 21:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App) quasi verletzt ausscheiden und seinen Platz im Team Matteo Berrettini überlassen. Dass Federer noch einmal eingesetzt würde, selbst wenn er wollte, lässt das Reglement nicht zu.

Die Bedeutung

ATP-Punkte werden am Laver Cup nicht vergeben. Neben Antrittsgagen, die vom ATP-Ranking abhängig sind, winken jedem Spieler des Siegerteams zusätzliche 250'000 Dollar Preisgeld. Auch abgesehen von Federers Dernière ergibt sich die sportliche Bedeutung vor allem auch durch die klangvollen Namen, die in London aufschlagen und hochklassiges Tennis garantieren.