Nach dem frühen Out Djokovics in Monte Carlo könnte Alexander Zverev zum grossen Profiteur avancieren.

Letzter aus Top 4 in Monte Carlo: Zverev nähert sich der Nr. 1

Spannende Sandsaison in Sicht

Die lange Spielpause scheint Novak Djokovic (ATP 1) zugesetzt zu haben – beim ATP-1000-Turnier von Monte Carlo schied der Serbe bereits in der 2. Runde aus und gab im Anschluss zu, dass er im 3. Satz «physisch komplett kollabiert» sei und sich «nicht richtig bewegen» konnte.

Djokovic bald entthront?

Nach dem Out des Serben figuriert von den Top 4 Spielern in Monte Carlo einzig Alexander Zverev (ATP 3) im Tableau – Daniil Medwedew (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 4) pausieren zu Beginn der Sandplatzsaison verletzt.

Diese Konstellation könnte es Zverev erlauben, im ATP-Ranking einen grossen Schritt nach vorne zu machen. Gewinnt er das Turnier von Monte Carlo, läge er ab kommender Woche nur noch 235 Punkte hinter Djokovic.

Eine weitere Chance, ordentlich am Tennis-Thron zu rütteln, hat Zverev beim 1000er-Turnier von Rom, wo er vor Jahresfrist im Viertelfinal hängen blieb. In Madrid hingegen holte er 2021 den Titel und hat damit Punkte zu verteidigen. Wie stark die Ranking-Rochade in den kommenden Wochen sein wird, wird sich weisen – spannend wird es allemal.

Legende: Greift er in der Sandsaison so richtig an? Alexander Zverev. Keystone/EPA/Erik S. Lesser