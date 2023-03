Im November in Paris-Bercy hatte Stan Wawrinka Holger Rune ein «Baby auf dem Court» genannt. In Indian Wells feuerte der Däne nach der Niederlage zurück.

Rune am Netz zu Wawrinka: «Diesmal hast du mir nichts zu sagen?»

Die elektrisierende Stimmung im rappelvollen Stadium 2 in Indian Wells liess es erahnen: Im Drittrunden-Spiel zwischen Holger Rune und Stan Wawrinka war mächtig Zunder drin.

Zwar war es erst das zweite Direktduell zwischen dem dänischen Shootingstar und dem Schweizer Routinier, und doch kann man schon jetzt von einem angespannten Verhältnis der beiden sprechen.

Kein normales Handshake

Anders als beim Premieren-Duell im vergangenen November in Paris-Bercy, das ebenfalls äusserst umkämpft gewesen war, behielt Wawrinka in der kalifornischen Wüste das bessere Ende für sich. Nach 2:40 Stunden Spielzeit trafen sich die beiden Kontrahenten zum Handshake am Netz. Zu Beginn nahm alles seinen gewohnten Lauf, doch dann konnte sich Rune einen Seitenhieb nicht verkneifen. Die «Konversation» im Wortlaut:

Rune: «Diesmal hast du mir nichts zu sagen?»

Wawrinka: «Huh?»

Rune wiederholt: «Diesmal hast du mir nichts zu sagen?»

Wawrinka zögert kurz und antwortet dann: «Was willst du von mir hören?»

Rune reagiert darauf, seine Antwort ist aber nicht zu verstehen.

00:31 Video Wawrinkas Matchball und das anschliessende Handshake mit Rune Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Wawrinka bezeichnete Rune als «Baby auf dem Platz»

Die Zankerei am Netz hat eine Vorgeschichte. Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen in Frankreichs Hauptstadt im November 2022 hatte sich Wawrinka am Verhalten des dänischen Jungspunds gestört. Dies liess der Schweizer den erst 19-jährigen Rune beim Handshake wissen, als er ihm nahelegte, sich künftig auf dem Court nicht mehr «wie ein Baby» zu verhalten.

Rune gilt als sehr verbissener Spieler, der seinen Emotionen – positiver oder negativer Natur – auf dem Platz freien Lauf lässt. Dass er sich damit keine Freunde auf der Tour macht, stört den Dänen nicht.

Wawrinka ist nicht der erste namhafte Spieler, mit dem sich Rune angelegt hat. An den letztjährigen French Open kam es nach dem Viertelfinal zum Disput mit dem Norweger Casper Ruud.

«Enfant Terrible» Kyrgios ist auf Runes Seite