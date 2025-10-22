Legende: Wird in Basel gefeiert Stan Wawrinka. Freshfocus/Nico Ilic

Trotz des stattlichen (Sport-)Alters von 40 Jahren, durchzogenen Leistungen und dem Fall auf Position 158 in der Weltrangliste ist Stan Wawrinka weiterhin in der Lage, das Publikum zu begeistern. So geschehen am Dienstag, als er an den Swiss Indoors in Basel nach einer überzeugenden Leistung und einem Zweisatzsieg gegen Miomir Kecmanovic (SRB/ATP 52) den Einzug in die Achtelfinals geschafft hat. «Ich hatte immer den Wunsch, vor dem Schweizer Publikum gut zu spielen. Manchmal bringt mich das dazu, mich selbst zu übertreffen, manchmal will ich zu viel», erklärte der Waadtländer nach dem Spiel.

Das Niveau zwischen Platz 50 und 150 ist sehr dicht. Jede Woche gibt es Überraschungen. Aber ich bin überzeugt, dass ich Spieler aus den Top 50 noch schlagen kann.

Solche Siege sind für den dreifachen Major-Gewinner in letzter Zeit rar geworden. Am Donnerstag bietet sich dem Lausanner gegen den Norweger Casper Ruud die Chance, zum ersten Mal in diesem Jahr in einen Viertelfinal auf der ATP-Tour einzuziehen. Wawrinka kann seine aktuelle Situation gut einschätzen, ist aber überzeugt, weiterhin mit den Besten mithalten zu können.

«Ich stehe zurecht auf Rang 158, die Rangliste lügt nicht», gab er am Dienstagabend nach dem Sieg über Kecmanovic offen zu. «Ich habe es schon oft gesagt: Das Niveau zwischen Platz 50 und 150 ist sehr dicht. Jede Woche gibt es Überraschungen. Aber ich bin überzeugt, dass ich Spieler aus den Top 50 noch schlagen kann», erklärte Wawrinka. Gleichzeitig bremste er nach seinem erst dritten Sieg auf der ATP Tour in diesem Jahr die Erwartungen ein wenig: «Nicht jeder Tag läuft so.»

Nun gegen Ruud – wie vor 3 Jahren

Im nächsten Spiel braucht Wawrinka einen erneuten Exploit, um im Turnier zu verbleiben. Mit Ruud wartet die aktuelle Nummer 11 auf den Romand. Das bislang einzige Direktduell der beiden fand vor 3 Jahren ebenfalls an den Swiss Indoors in Basel statt. Damals konnte sich Wawrinka in der ersten Runde mit 6:4 und 6:4 durchsetzen. Bei 4 Teilnahmen am Rheinknie ist Ruud bislang noch nie über die Achtelfinals hinausgekommen.

