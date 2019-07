Andy Murray fasst einen Start beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati ins Auge.

Start in Cincinnati geplant

Legende: Will wieder im Einzel antreten Andy Murray. Reuters

Andy Murray steht vor seinem Comeback im Einzel. In Washington sagte der 32-Jährige, dass seine Rückkehr «sehr bald» und im «besten Fall» schon beim am 11. August beginnenden Turnier in Cincinnati erfolgen werde. Noch Anfang Juli meinte der Brite, dass eine Rückkehr im Einzel vorerst ausgeschlossen sei.

«Ich habe in den vergangenen Wochen Einzel trainiert und werde antreten, sobald ich mich bereit fühle», sagte Murray. Der Olympiasieger, dreifache Grand-Slam-Champion und ehemalige Weltranglisten-Erste aus Schottland stand seit seiner neuerlichen Hüftoperation im Januar nur noch im Doppel im Einsatz. Dabei holte er bei seinem Comeback im Londoner Queen's Club zusammen mit dem Spanier Feliciano Lopez den Titel.

Für das Einzel-Comeback peilt Murray einen Start beim ATP-Turnier in Cincinnati an. Klappt es mit seinem Start im US-Bundesstaat Ohio hingegen nicht, «so werde ich wahrscheinlich bis nach den US Open warten. Ich möchte nicht, dass mein erster Einzelmatch über fünf Sätze führen könnte».