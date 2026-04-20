Jannik Sinner strebt in Madrid den nächsten ATP-1000-Titel an. Gelingt es, wäre dies ein Novum.

Legende: Seit Wochen dominant unterwegs Die Weltnummer 1 Jannik Sinner. Keystone/SEBASTIEN NOGIER

Jannik Sinner ist seit eineinhalb Monaten nicht zu stoppen. Der 24-jährige Südtiroler hat in dieser Zeit 17 Siege in Folge und 3 Masters-1000-Titel errungen: Indian Wells (Hartplatz), Miami (Hartplatz) und Monte Carlo (Sandplatz). Dank seines Titels am Hallen-Turnier in Paris im vergangenen November beläuft sich Sinners Serie bei Turnieren dieser Kategorie nun auf 22 Siege de suite.

4 Turniersiege in Folge an Masters-1000-Events haben auch schon Novak Djokovic und Rafael Nadal geschafft. Nicht aber Roger Federer, der 28 Turniere dieser Kategorie gewonnen hat. Beim Sandplatz-Turnier in Madrid, welches am Mittwoch beginnt, kann Sinner mit einem Triumph das Duo Djokovic/Nadal hinter sich lassen.

Vorteil Sinner: Alcaraz und Djokovic fehlen

Sinner geniesst in Madrid in der 1. Runde ein Freilos. In den Viertelfinals könnte die Weltnummer 1 mit dem Australier Alex De Minaur erstmals auf einen Top-10-Spieler treffen. Alcaraz fehlt in der spanischen Hauptstadt verletzungsbedingt. Auch Djokovic ist noch nicht wieder fit und deshalb ebenfalls abwesend.