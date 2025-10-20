Rémy Bertola (ATP 268) verliert bei seinem Debüt in einem ATP-Hauptfeld in Basel in der 1. Runde.

Der Spanier Jaume Munar (ATP 42) besiegt den Tessiner in zwei Sätzen.

Am Abend kommt mit Henry Bernet (ATP 481) ein weiterer Schweizer zu seiner Premiere in Basel.

Überraschend hatte sich Rémy Bertola in Basel durch die Qualifikation gespielt und sich damit sein Debüt im Hauptfeld eines ATP-Turniers verdient. Der Tessiner hatte zwei deutlich besser klassierte Gegner aus den Top 100 geschlagen, das war ihm zuvor in seiner Karriere erst einmal gelungen.

Von diesem Erfolg beflügelt startete Bertola dann auch unerschrocken in die Partie gegen Jaume Munar. In den ersten Games waren die über 200 Plätze Unterschied in der Weltrangliste nicht ersichtlich. Es war sogar der Spanier, der mehr Fehler produzierte.

Profitieren konnte Bertola davon aber nicht. Seine Breakchance, die er sich im 2. Game erspielte, nutzte er nicht. Danach nahm die Partie im 1. Satz den erwarteten Verlauf: Munar drehte auf und holte sich nach zwei Servicedurchbrüchen den Durchgang mit 6:2.

2. Satz lange ausgeglichen

Die frühe Breakchance Bertolas sollte seine einzige bleiben. Im 2. Satz hielt der 27-Jährige zwar lange gut mit, musste aber sein Aufschlagspiel zum 3:4 abgeben. Es war die Entscheidung in der Partie, Munar zeigte keine Schwächen mehr und gewann letztlich mit 6:2, 6:4.

Am Abend kommt es zu einem weiteren Schweizer Debüt in Basel. Der 18-jährige Henry Bernet fordert die tschechische Weltnummer 19 Jakub Mensik. Diese Partie gibt's live auf SRF zwei zu sehen.

