Am Samstag starten die Swiss Indoors in Basel. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum ATP-500-Turnier.

Legende: Es geht wieder los Swiss Indoors Basel. Freshfocus / Claudio Thoma

Wann und wo findet das Turnier statt?

Ab Samstag fliegen in Basel wieder die gelben Filzbälle – allerdings nur in der Qualifikation. Die Topcracks greifen dann ab Montag ins Geschehen ein. Der Final findet am Sonntag, 27. Oktober, statt. Gespielt wird wie gewohnt in der Basler St. Jakobshalle.

Wer schlägt auf?

Die Swiss Indoors warten einmal mehr mit einem hochklassigen Teilnehmerfeld auf. Mit Andrej Rublew (ATP 6), Hubert Hurkacz (ATP 7), Casper Ruud (ATP 9), Stefanos Tsitsipas (ATP 12), Holger Rune (ATP 14) und Ugo Humbert (ATP 15) sind sechs Top-15-Spieler gemeldet. Auch Félix-Auger-Aliassime (ATP 21), der kanadische Turniersieger von 2022 und 2023, schlägt in der Basler St. Jakobshalle auf.

02:28 Video 2023: Auger-Aliassime triumphiert erneut an den Swiss Indoors Aus Sport-Clip vom 29.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Die ganz grossen Namen konnte Turnierdirektor Roger Brennwald allerdings nicht an Land ziehen. Da in Riad beim Exhibition-Spektakel «6 Kings Slam» diese Woche mit Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die vier derzeit grössten Stars ihre Aufwartung machen, pausiert das zugkräftige Quartett kommende Woche.

Welche Schweizer sind am Start?

Dank Wildcards stehen in Basel auch mindestens zwei Schweizer im Tableau des ATP-500-Turniers. Stan Wawrinka (ATP 217) und Dominic Stricker (ATP 317) könnten dabei eine beachtliche Serie fortführen. Seit 2005 hat stets ein Einheimischer mindestens den Viertelfinal erreicht. Verantwortlich dafür war in erster Linie Roger Federer, der sein Heimturnier nicht weniger als zehn Mal gewinnen konnte.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger von Basel erhält ein stattliches Preisgeld von 402'000 Euro. Dazu geht es für die Top-Spieler um wichtige Weltranglistenpunkte für die ATP-Finals in Turin.

Wie überträgt SRF?

Bei SRF sind Sie hautnah bei den Swiss Indoors mit von der Partie. Im TV zeigen wir täglich das Spiel des Tages (Montag ab 19:50 Uhr; Dienstag bis Freitag ab 17:50 Uhr). Zudem sind am Wochenende beide Einzel-Halbfinals sowie das Endspiel live bei uns im Programm. Sämtliche andere Partien gibt es in unkommentierten Livestreams im Web oder in der Sport App.