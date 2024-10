Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50) schlägt den favorisierten Ben Shelton (ATP 23) in 2 Sätzen und gewinnt die Swiss Indoors 2024 in Basel.

Der 21-jährige Franzose setzt sich im Final überraschend klar mit 6:4, 7:6 (7:4) durch.

Für Mpetshi Perricard ist es der erste Titel bei einem Turnier dieser Grössenordnung.

Viel war nach den Halbfinals über die Aufschlagstärke von Ben Shelton (ATP 23) und Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50) diskutiert und geschrieben worden. Doch im Duell der beiden Premieren-Finalisten in Basel dauerte es nur gerade 2 Games, ehe der Service ein erstes Mal durchbrochen war. Mpetshi Perricard nutzte seine 2. Breakchance und ging mit 2:1 in Führung – es war für den favorisierten Shelton im 5. Spiel an den Swiss Indoors der erste Serviceverlust.

00:37 Video Mpheshi Perricard nimmt Shelton früh den Aufschlag ab Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Diese Hypothek konnte der US-Amerikaner nicht mehr wettmachen. Nach 36 Minuten ging der Startsatz an den ungesetzten Franzosen. Der 2,03-m-Mann überzeugte wenig überraschend mit seinem Aufschlag – aber nicht nur. Der 21-Jährige zeigte sich auch reaktionsschnell und verwickelte Shelton regelmässig in längere Ballwechsel, die er dann auch gewann.

Im 2. Satz brachten beide ihre Aufschläge durch – und Mpetshi Perricard behielt auch dann die Nerven, als er bei 4:5 erstmals mit 0:30 bei eigenem Aufschlag in Rückstand geriet. So musste das Tiebreak entscheiden. In diesem ging er nach einem missratenen Volley von Shelton und Front. Kurz darauf verwertete er seinen 1. Matchball standesgemäss mit einem Ass - dem 22. der Partie.

00:36 Video Mpetshi Perricards Matchball gegen Shelton Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Doppel-Titel an Murray/Peers Box aufklappen Box zuklappen Die Sieger der Doppel-Konkurrenz 2024 heissen Jamie Murray und John Peers. Der Brite und der Australier setzten sich im Final gegen die kroatisch-niederländische Paarung Wesley Koolhof/Nikola Mektic mit 6:3, 7:5 durch. Koolhof/Mektic hatten tags zuvor Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker im Halbfinal ausgeschaltet.

Krönung eines starken 2024

Mit dem 2. Turniersieg – dem ersten bei einem Anlass der 500er-Kategorie – erfuhr Mpetshi Perricards Aufstieg in diesem Jahr seine bisherige Krönung: Zuvor hatte er in Lyon im Mai dieses Jahres erstmals ein Turnier der 250er-Kategorie gewonnen. Im ATP-Ranking wird der Franzose, der das Jahr als Nummer 205 in Angriff genommen hatte, zum ersten Mal in die Top 40 vorstossen.

01:41 Video Mpetshi Perricard: «Das war eine unglaubliche Woche» (frz.) Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.