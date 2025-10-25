Joao Fonseca (ATP 46) bezwingt Jaume Munar (ATP 42) im Halbfinal der Swiss Indoors mit 7:6 (7:4), 7:5.

Der 19-jährige Brasilianer spielt am Sonntag um seinen zweiten ATP-Titel.

Gegner im Final wird entweder Ugo Humbert (FRA/ATP 24) oder Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 18).

Joao Fonseca steht erstmals im Final eines ATP-500-Turniers. Damit greift der 19-jährige Brasilianer am Sonntag nach dem grössten Erfolg seiner Karriere. Im Februar hatte Fonseca in Buenos Aires seinen ersten und bisher einzigen Titel gewonnen. Beim Sandplatz-Turnier handelte es sich um einen 250er-Event.

Er ist nach seinem Idol Roger Federer 2000 (Niederlage gegen Thomas Enqvist) und Holger Rune 2022 (Niederlage gegen Félix Auger-Aliassime) der dritte Teenager im Final der Swiss Indoors.

Krachende Vorhand als Waffe

Fonseca hatte in Basel im Achtelfinal vom Forfait von Jakub Mensik profitiert, im Viertelfinal gab sein Gegner Denis Shapovalov im dritten Satz auf. Im Halbfinal gegen Jaume Munar bekam der Youngster allerdings nichts geschenkt. In einer engen Partie auf hohem Niveau machte letztlich auch die krachende Vorhand des Südamerikaners den Unterschied. Fonseca schlug ganze 39 Winner, darunter einige sehenswerte Returnwinner.

Zu Beginn des zweiten Satzes zog Fonseca ein kleines Zwischentief ein und geriet prompt mit Break – dem ersten der Partie – in Rücklage. Er bewahrte jedoch die Ruhe, fand mit seiner Vorhand wieder zu alter Stärke und nutzte seine ersten Breakmöglichkeiten zum 4:4-Ausgleich. Danach hatte er das Momentum auf seiner Seite. Bei Aufschlag Munar nutzte er sogleich seinen ersten Matchball.

Resultate