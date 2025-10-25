Joao Fonseca (ATP 46) bezwingt Jaume Munar (ATP 42) im Halbfinal der Swiss Indoors mit 7:6 (7:4), 7:5.

Im Final vom Sonntag trifft der 19-jährige Brasilianer auf Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18).

Der Spanier profitiert in seinem Halbfinal von der Aufgabe seines Gegners Ugo Humbert (ATP 24).

Joao Fonseca steht erstmals im Final eines ATP-500-Turniers. Damit greift der 19-jährige Brasilianer am Sonntag nach dem grössten Erfolg seiner Karriere. Im Februar hatte Fonseca in Buenos Aires seinen ersten und bisher einzigen Titel gewonnen. Beim Sandplatz-Turnier handelte es sich um einen 250er-Event.

Er ist nach seinem Idol Roger Federer 2000 (Niederlage gegen Thomas Enqvist) und Holger Rune 2022 (Niederlage gegen Félix Auger-Aliassime) der dritte Teenager im Final der Swiss Indoors.

Krachende Vorhand als Waffe

Fonseca hatte in Basel im Achtelfinal vom Forfait von Jakub Mensik profitiert, im Viertelfinal gab sein Gegner Denis Shapovalov im dritten Satz auf. Im Halbfinal gegen Jaume Munar bekam der Youngster allerdings nichts geschenkt. In einer engen Partie auf hohem Niveau machte letztlich auch die krachende Vorhand des Südamerikaners den Unterschied. Fonseca schlug ganze 39 Winner, darunter einige sehenswerte Returnwinner.

Zu Beginn des zweiten Satzes zog Fonseca ein kleines Zwischentief ein und geriet prompt mit Break – dem ersten der Partie – in Rücklage. Er bewahrte jedoch die Ruhe, fand mit seiner Vorhand wieder zu alter Stärke und nutzte seine ersten Breakmöglichkeiten zum 4:4-Ausgleich. Danach hatte er das Momentum auf seiner Seite. Bei Aufschlag Munar nutzte er sogleich seinen ersten Matchball.

Klappt's bei Davidovich Fokina im fünften Anlauf?

Im Final vom Sonntag trifft Fonseca auf Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier konnte zumindest etwas Kräfte sparen, nachdem sein Gegner Ugo Humbert im zweiten Satz das Handtuch werfen musste. Davidovich Fokina führte zu diesem Zeitpunkt mit 7:6 (7:4), 3:1.

Humbert hatte sich bereits zu Beginn der Partie am Rücken behandeln lassen müssen, hielt danach aber gut mit. Beim Stand von 5:4 konnte der Franzose seinen zweiten Breakball, der gleichbedeutend mit einem Satzball war, nicht nutzen. Nach dem verlorenen Tiebreak geriet er schnell 0:3 in Rücklage.

Davidovich Fokina bekommt damit am Sonntag eine weitere Chance auf seinen ersten Turniersieg auf ATP-Stufe. Der 26-Jährige stand bereits viermal in einem Final, alleine dreimal in diesem Jahr, musste allerdings viermal als Verlierer vom Platz.

