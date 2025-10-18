Henry Bernet trifft bei seinem Debüt auf der ATP-Tour an den Swiss Indoors in der 1. Runde auf die Weltnummer 19 Jakub Mensik. Stan Wawrinka beginnt gegen Miomir Kecmanovic.

Legende: Knifflige Aufgabe beim ATP-Debüt Henry Bernet spielt in Basel erstmals auf der grossen Bühne. Freshfocus/Urs Lindt

Er hatte sich einen der hoch gesetzten Stars gewünscht, und Henry Bernet wurde ziemlich gut erhört. Die Auslosung des Hauptfeldes an den Swiss Indoors ergab den als Nummer 7 gesetzten Tschechen Jakub Mensik als Gegner. Dieser ist einer der Aufsteiger des Jahres und triumphierte nach Siegen gegen Taylor Fritz und im Final gegen Novak Djokovic am ATP-1000-Turnier in Miami.

Die Aufgabe von Bernet (ATP 479) wird gegen den 1,94 m grossen, aufschlagstarken Hünen also ausgesprochen schwierig, aber auch reizvoll. Der Juniorensieger des Australian Open steht dank einer Wildcard erstmals im Hauptfeld eines ATP-Turniers und hat selbstredend nichts zu verlieren.

Wawrinka erst mit 2 Siegen in diesem Jahr auf ATP-Stufe

22 Jahre älter als Bernet ist Stan Wawrinka (ATP 137), der möglicherweise letztmals in der Basler St. Jakobshalle antritt. Seine Aufgabe gegen den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 49) ist auf dem Papier ein wenig einfacher, doch hat Wawrinka in diesem Jahr auf ATP-Stufe erst zwei Partien gewonnen – gegen Spieler ausserhalb der Top 100. Immerhin: Das bislang einzige Duell zwischen den beiden ist noch gar nicht so lange her. Vor zweieinhalb Jahren gewann der Lausanner in Indian Wells in zwei Sätzen.

Fritz gegen Schanghai-Sieger Vacherot

Allenfalls erhalten die beiden noch Schweizer Verstärkung aus der Qualifikation, wo Rémy Bertola (ATP 259) am Sonntag gegen den Franzosen Quentin Halys um den Einzug ins Hauptfeld spielt. Der 27-jährig Tessiner gewann gegen den Franzosen Adrian Mannarino (ATP 59) klar in zwei Sätzen. Einen ähnlichen Coup verpasste hingegen Mika Brunold (ATP 309) auf bittere Weise. Der sechs Jahre jüngere Basler unterlag der Weltnummer 62, Reilly Opelka, nach gut drei Stunden Spielzeit und nachdem er im Tiebreak des zweite Satzes sechs Matchbälle, davon zwei bei eigenem Aufschlag, nicht nutzen konnte.

Ein Duell der 1. Runde sticht besonders heraus: Der topgesetzte Taylor Fritz, US-Open-Finalist des letzten Jahres und Nummer 4 der Welt, trifft auf Valentin Vacherot, den Sensationssieger des ATP-1000-Turniers von letzter Woche in Schanghai.