Jannik Sinner steht nach Carlos Alcaraz als zweiter Teilnehmer an den ATP Finals in Turin fest.

Legende: Will in Turin wieder jubeln Jannik Sinner. Imago Images/Paul Zimmer

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner hat sich vorzeitig für die ATP Finals mit den besten acht Spielern des Jahres qualifiziert. Das gab die ATP auf ihrer Homepage bekannt. Damit steht der Südtiroler nach dem spanischen French-Open-Sieger Carlos Alcaraz als zweiter Teilnehmer des Jahresabschluss-Turniers in Turin fest. Dieses findet vom 9. bis 16. November statt.

Sinner, der sich zum dritten Mal für die ATP Finals qualifizierte, wird das prestigeträchtige Turnier als Titelverteidiger in Angriff nehmen. Im Vorjahr triumphierte er ohne einen einzigen Satzverlust.

Höchst erfolgreiche Saison

In dieser Saison gewann Sinner mit dem Australian Open und Wimbledon bereits zwei Grand-Slam-Turniere. Zwischenzeitlich musste der 23-Jährige aufgrund seiner Sperre drei Monate lang aussetzen, dennoch liegt er in der Weltrangliste weiterhin deutlich vor Alcaraz.

Tennis