Ein Grand-Slam-Turnier wird Stan Wawrinka aller Voraussicht nach nicht mehr gewinnen. Ganz allgemein tut sich der Romand mit dem Gewinnen seit einiger Zeit schwerer als auch schon. Die Motivation und die Leidenschaft sind ihm aber auch mit 40 Jahren nicht abhandengekommen.

Wawrinka gehört auf der ATP-Tour zu den Publikumslieblingen – Alter hin oder her. An den Australian Open im Januar verzückte er auf dem kleinen Court 6 die Fans, als er gegen Lorenzo Sonego phasenweise an den Wawrinka erinnerte, der in seiner Karriere 3 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte.

«Stan the man» wird seit geraumer Zeit regelmässig auf ein nahendes Karriereende angesprochen. Aber der Lausanner wird nicht müde zu betonen, wie sehr er das Tennis liebt. Ein Ende scheint so schnell nicht in Sicht – immer vorausgesetzt, der Körper macht mit. Am Freitag feiert er seinen 40. Geburtstag.