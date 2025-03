Legende: Hat allen Grund zur Freude Stan Wawrinka (Archiv). Keystone/AP Photo/Manish Swarup

Wawrinka beendet Corics Serie

Stan Wawrinka (ATP 168) hat beim Challenger-Turnier von Neapel einen schönen Sieg gefeiert. Der Routinier schaltete im Achtelfinal den formstarken Kroaten Borna Coric (ATP 112) 6:2, 6:3 aus. Coric hatte zuletzt die Challengers in Lugano, Thionville und Zadar für sich entscheiden können und dabei 16 Siege in Folge gefeiert. Beim Sandplatz-Event in Süditalien bekommt es Wawrinka am Freitag mit dem an Nummer 1 gesetzten Italiener Luciano Darderi (ATP 61) zu tun. Ein Sieg wäre das perfekte Geburtstagsgeschenk, «Stan the Man» wird am Freitag 40 Jahre alt.