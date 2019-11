Im Duell zweier Finals-Debütanten bezwingt Stefanos Tsitsipas Daniil Medwedew überraschend mit 7:6, 6:4.

Für den Griechen ist es der 1. Sieg im 6. Aufeinandertreffen mit dem Russen.

In der 2. Partie des Tages stehen sich Rafael Nadal und Alexander Zverev (21:10 Uhr, SRF zwei) gegenüber.

«Es ist eine riesige Erleichterung», gestand Stefanos Tsitsipas (ATP 6) nach dem 7:6, 6:4-Sieg gegen Daniil Medwedew (ATP 4). Der Grieche muss es wissen, war es doch sein 1. Sieg gegen Medwedew überhaupt. Zuvor unterlag Tsitsipas dem Russen in den letzten 2 Jahren gleich fünfmal.

Die Entscheidung im 2. Satz fiel beim Stand von 4:4. Die Weltnummer 6 nutzte ihre 3. Breakchance in diesem Satz zum Servicedurchbruch und jubelte kurz darauf über den erfolgreichen Start in die ATP Finals. Der Russe war zwar in den längeren Ballwechseln überlegen, kam in der ganzen Partie aber zu keiner einzigen Breakchance.

Tsitsipas wusste vor allem bei eigenem Service zu überzeugen. Über das gesamte Spiel hinweg kam der 21-Jährige auf eine Quote von 89 Prozent gewonnener Punkte nach 1. Aufschlag.

Umkämpfter 1. Satz

Im 1. Durchgang schenkten sich die beiden Youngsters nichts. Die einzige Breakchance im 1. Satz konnte Tsitsipas beim Stand von 1:0 aus seiner Sicht nicht nutzen. Am Ende musste der Satz im Tiebreak entschieden werden. Medwedew, der zuletzt 11 Tiebreaks in Serie gewonnen hatte, kam nach Mini-Break-Rückstand noch einmal zurück, musste den 1. Satz am Ende aber dennoch hergeben.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.11.2019, 15:00 Uhr