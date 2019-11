Überraschung an den ATP Finals

Alexander Zverev gewinnt bei den ATP Finals mit 6:2, 6:4 gegen Rafael Nadal.

Für den Deutschen ist es in London der 1. Sieg im 6. Anlauf gegen den Spanier.

In der anderen Partie der Gruppe Agassi setzt sich Stefanos Tsitsipas mit 7:6, 6:4 gegen Daniil Medwedew durch.

Ein entfesselter Alexander Zverev (ATP 7) auf der einen, ein nicht ganz fitter Rafael Nadal (ATP 1) auf der anderen Seite. Was den Zuschauern im Londoner Millenium Dome geboten wurde, kann man nicht als Duell auf Augenhöhe bezeichnen.

Die Entscheidung fiel bereits früh im 2. Satz. Gleich im 1. Aufschlagspiel des Spaniers gelang Zverev der Servicedurchbruch. Nach einem langen Ballwechsel sicherte sich der Deutsche das Break und gab dieses in der Folge nicht mehr her. Am Ende durfte der Hamburger den ersten Triumph über den «Stier aus Manacor» bejubeln.

Fehleranfälliger Nadal

Nadal, der seit Paris-Bercy an einer Bauchverletzung laboriert, wirkte nicht ganz frisch. Seine fehlende Spielpraxis in Kombination mit der aggressiven Spielweise der Weltnummer 7 stellten den Spanier immer wieder vor Probleme. Vor allem mit der Vorhand leistete sich Nadal sehr viele Fehler.

Zverev powert im 1. Satz

Der Deutsche hatte einen Auftakt nach Mass in die Partie erwischt. Die Weltnummer 7 strotzte vor Selbstvertrauen und liess bei eigenem Service nichts zu. Beim Stand von 2:2 leistete sich Nadal gleich 4 Fehler in einem Aufschlagspiel und verlor das Game zu Null. Das frühe Break für Zverev war Tatsache.

Auch in der Folge liess der Hamburger nicht locker und erarbeitete sich eine weitere Breakmöglichkeit. Nadal konnte sich aber nicht wie schon so oft bei entscheidenden Punkten steigern, sondern schlug einen einfachen Ball weit ins Aus. Zverev holte sich ein weiteres Break und sicherte sich den 1. Durchgang nach 34 Minuten.

Diese Niederlage hat für Nadal zur Folge, dass er am Mittwoch um 15:00 Uhr auf Daniil Medwedew trifft. Zverev bekommt es ab 21:00 Uhr mit Stefanos Tsitsipas zu tun.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11.11.2019, 21:10 Uhr