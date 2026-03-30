Legende: Ballt die Siegesfaust Jannik Sinner. Keystone

Jannik Sinner (ATP 2) gewinnt den Final des ATP-1000-Turniers in Miami gegen Jiri Lehecka (ATP 22) in zwei Sätzen.

Der Final ist auch von einem längeren Unterbruch wegen Regens geprägt.

Damit macht Sinner mit dem Gewinn von Indian Wells und Miami das «Sunshine Double» perfekt.

Von wegen «Sunshine» – die Sonne liess sich am Finaltag in Miami lange nicht blicken. Stattdessen sorgte der Regen für Verzögerungen im Programm. Zuerst begann der Final zwischen Jannik Sinner (ATP 2) und Jiri Lehecka (ATP 22) mit über einer Stunde Verspätung. Und nach dem Startsatz folgte erneut ein langer Unterbruch, erst nach knapp 80 Minuten Pause konnte es weitergehen.

Sinner liess sich vom Wetter aber nicht verunsichern. Der Favorit zog von Beginn an sein starkes Spiel auf und sicherte sich den 1. Satz dank einem frühen Break zum 2:1 souverän mit 6:4. Lehecka, der in zuvor vier Begegnungen mit dem Italiener noch keinen Satz hat gewinnen können, kam zwar zu drei Breakchancen, konnte aber keine davon nutzen.

Sinner wie einst Federer

Nach dem Regenunterbruch gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Lehecka legte gegen den Italiener immer wieder vor, Sinner zog nach. Erst zum 5:4 gelang der Weltnummer 2 dann der entscheidende Servicedurchbruch. Im Anschluss servierte Sinner die Partie souverän zum 6:4, 6:4 ins Trockene.

Mit dem Turniersieg in Miami hat Sinner auch das «Sunshine Double» – der Gewinn der beiden 1000-Turniere in Indian Wells und Miami hintereinander – perfekt gemacht. Zuletzt war dies Roger Federer 2017 gelungen.

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