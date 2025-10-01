Roger Federer hat gute Chancen, im November in die Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Legende: Perfekter Botschafter seines Sports Roger Federer. Keystone/AP/Kim Cheung

Roger Federer winkt eine weitere Ehrung für seine erfolgreiche Tenniskarriere. Er könnte in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen werden. Dieser gehören bereits 270 Persönlichkeiten aus 28 Ländern an, die sich um den Tennissport verdient gemacht haben.

Zusammen mit der Russin Swetlana Kusnezowa und dem Argentinier Juan Martin Del Potro wurde der 20-fache Grand-Slam-Sieger in der Spieler-Kategorie für die sogenannte «Class of 2026» nominiert. Er könnte in die Fussstapfen von Maria Scharapowa treten, die letztes Jahr gewählt wurde.

Wem die Ehre zuteilwird, entscheiden die Fans, die für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen können. Das Resultat wird im November bekanntgegeben.